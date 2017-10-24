Под контролем ИГ* в Сирии осталось не более 5% территории, заявил Шойгу

КЛАРК (остров Лусон, Филиппины), 24 окт – РИА Новости. В Сирии под контролем боевиков запрещенной террористической организации "Исламское государство" осталось не более 5% процентов территории, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5%, до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России ИГИЛ контролировала более 70% территории Сирии", — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнёров.

По его словам, за два года российская авиация ликвидировала 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов.

"Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1,12 миллиона человек. Только в 2017 году — 660 тысяч", — сказал Шойгу.

По его словам, в результате работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже 2,5 тысячи населённых пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения.