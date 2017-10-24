Сирийский генерал заявил о найденном на складе ИГ* новейшем оружии НАТО

МЕЯДИН (Сирия), 24 окт — РИА Новости. На захваченном сирийскими военными крупнейшем складе террористов "Исламского государства"* в городе Меядин на востоке Сирии обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО из США, Бельгии и Великобритании, сообщил журналистам бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города.
"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", — сказал Сухейл.
Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.
Меядин расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ.
*Террористическая организация, запрещена в России
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