В Минобороны Израиля назвали обстрел из Сирии преднамеренным

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утверждает, что субботний обстрел из Сирии носил преднамеренный характер и был организован ливанским движением "Хезболла" с целью втянуть еврейское государство в конфликт в соседней стране.
"Это был не случайный перелет, а преднамеренный обстрел, устроенный по инициативе "Хезболлы" в обход самого (президента Сирии Башара) Асада, чтобы втянуть нас в сирийское болото", — цитирует пресс-служба Либермана слова министра, который выступал перед парламентской фракцией своей партии "Наш дом Израиль".
"Я призываю режим Асада, который мы считаем ответственным за все, что происходит на сирийской земле, особенно сегодня, когда он контролирует 90% территории, а также присутствующие там российские силы оказать сдерживающее влияние на "Хезболлу", — заявил Либерман.
Ряд местных СМИ приводят высказывания неназванных источников в Армии обороны Израиля, которые говорят, что не располагают информацией, подтверждающей слова Либермана.
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