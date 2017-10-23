В Минобороны Израиля назвали обстрел из Сирии преднамеренным

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утверждает, что субботний обстрел из Сирии носил преднамеренный характер и был организован ливанским движением "Хезболла" с целью втянуть еврейское государство в конфликт в соседней стране.

Падение четырех или пяти снарядов на израильской части Голанских высот до сих пор считалось очередным случайным перелетом в ходе боев правительственных войск с отрядами оппозиции. В ответ израильские военные атаковали три артиллерийских орудия Сирийской армии и пригрозили в будущем реагировать на подобные инциденты с еще большей силой.

"Это был не случайный перелет, а преднамеренный обстрел, устроенный по инициативе "Хезболлы" в обход самого (президента Сирии Башара) Асада, чтобы втянуть нас в сирийское болото", — цитирует пресс-служба Либермана слова министра, который выступал перед парламентской фракцией своей партии "Наш дом Израиль".

Он призвал Асада и Россию повлиять на движение ливанских шиитов, которое патронируется Ираном и воюет на стороне сирийских властей.

"Я призываю режим Асада, который мы считаем ответственным за все, что происходит на сирийской земле, особенно сегодня, когда он контролирует 90% территории, а также присутствующие там российские силы оказать сдерживающее влияние на "Хезболлу", — заявил Либерман.

Ряд местных СМИ приводят высказывания неназванных источников в Армии обороны Израиля, которые говорят, что не располагают информацией, подтверждающей слова Либермана.

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