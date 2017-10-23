Сингапур продлит присутствие контингента в коалиции по борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении продлить пребывание военного контингента страны в операциях против "Исламского государства"* (ИГ*, запрещено в РФ) в 2018 году.

"Мы — единственная страна в Азии, которая направляет свой военный персонал и оборудование на борьбу с ИГ* в рамках операции коалиции (во главе с США). Мы продлим пребывание своего контингента для участия в операции, в том числе и в 2018 году", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.