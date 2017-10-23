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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД РФ заявил об отсутствии доклада ООН по инцидентам с химоружием в Сирии

17:5723.10.2017
(обновлено: 18:03 23.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для продления мандата Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по инцидентам с химоружием в Сирийской Арабской Республике нужно ознакомиться с докладом, но его нет, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
"Приперли к стенке". Эксперт о признании Госдепа США по химоружию в Сирии
Как отметили в МИД РФ, США настаивают на немедленном принятии резолюции о продлении мандата СМР, "при этом они грубо искажают российскую позицию, утверждая, будто бы Москва заблокирует продление, если выводы Механизма будут иметь "антисирийскую направленность".

"Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Во-первых, никаких выводов никто не видел, так как доклада до сих пор нет, и стремление Вашингтона в этих условиях любой ценой продлить мандат выглядит, мягко говоря, странновато. Во-вторых, мы всегда говорили и продолжаем повторять, что наша позиция по продлению мандата СМР будет зависеть не от того, на кого покажут пальцем, а от качества расследования, от его соответствия требованиям КЗХО", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Флаг Сирии на разрушенной улице. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров заявил Тиллерсону о помехах расследованию химатаки в Хан-Шейхуне
В МИД РФ добавили, для того, чтобы Совет Безопасности ООН принял обоснованное решение по данному вопросу, необходимо сначала ознакомиться с докладом, но никакой содержательной информации о деятельности СМР за минувший год в СБ пока не поступало.

"Доклада нет, а на продлении мандата настаивают. Так не пойдет. Необходимо действовать в соответствии со сложившейся практикой: вначале изучение доклада по итогам деятельности созданной СБ структуры за истекший период, а затем рассмотрение вопроса о продлении мандата. Искусственно нагнетать очередную истерию не следует", — подчеркнули в ведомстве.

Боевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Госдеп впервые признал, что "ан-Нусра"* применяет химоружие в Сирии
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Совместный механизм ОЗХО-ООН посетил базу Шайрат в Сирии 8-9 октября, но эксперты не собрали необходимые пробы. По его словам, Москва считает, что такое расследование нельзя назвать профессиональным.

Он также сказал, что Россия будет принимать решение о продлении мандата Совместного механизма ООН-ОЗХО (СМР) после представления доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне, пока выводы экспертов неубедительны.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Россия склоняется к тому, что химатака в Хан-Шейхуне была постановочной
Доклад СМР ОЗХО и ООН по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне, произошедшего 4 апреля, должен быть распространен в Совете Безопасности ООН 26 октября. Мандат работы экспертов СМР истекает в ноябре. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата СМР случаев применения химоружия в Сирии до распространения доклада и внесут в Совбез ООН проект соответствующей резолюции.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США "взрастили" терроризм в САР и не брезгуют химоружием, заявил Клинцевич
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
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