МИД РФ заявил об отсутствии доклада ООН по инцидентам с химоружием в Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для продления мандата Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по инцидентам с химоружием в Сирийской Арабской Республике нужно ознакомиться с докладом, но его нет, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, США настаивают на немедленном принятии резолюции о продлении мандата СМР, "при этом они грубо искажают российскую позицию, утверждая, будто бы Москва заблокирует продление, если выводы Механизма будут иметь "антисирийскую направленность".

"Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Во-первых, никаких выводов никто не видел, так как доклада до сих пор нет, и стремление Вашингтона в этих условиях любой ценой продлить мандат выглядит, мягко говоря, странновато. Во-вторых, мы всегда говорили и продолжаем повторять, что наша позиция по продлению мандата СМР будет зависеть не от того, на кого покажут пальцем, а от качества расследования, от его соответствия требованиям КЗХО", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, для того, чтобы Совет Безопасности ООН принял обоснованное решение по данному вопросу, необходимо сначала ознакомиться с докладом, но никакой содержательной информации о деятельности СМР за минувший год в СБ пока не поступало.

"Доклада нет, а на продлении мандата настаивают. Так не пойдет. Необходимо действовать в соответствии со сложившейся практикой: вначале изучение доклада по итогам деятельности созданной СБ структуры за истекший период, а затем рассмотрение вопроса о продлении мандата. Искусственно нагнетать очередную истерию не следует", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Совместный механизм ОЗХО-ООН посетил базу Шайрат в Сирии 8-9 октября, но эксперты не собрали необходимые пробы. По его словам, Москва считает, что такое расследование нельзя назвать профессиональным.

Он также сказал, что Россия будет принимать решение о продлении мандата Совместного механизма ООН-ОЗХО (СМР) после представления доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне, пока выводы экспертов неубедительны.

Доклад СМР ОЗХО и ООН по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне, произошедшего 4 апреля, должен быть распространен в Совете Безопасности ООН 26 октября. Мандат работы экспертов СМР истекает в ноябре. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата СМР случаев применения химоружия в Сирии до распространения доклада и внесут в Совбез ООН проект соответствующей резолюции.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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