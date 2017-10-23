МИД РФ заявил об отсутствии доклада ООН по инцидентам с химоружием в Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для продления мандата Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по инцидентам с химоружием в Сирийской Арабской Республике нужно ознакомиться с докладом, но его нет, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Во-первых, никаких выводов никто не видел, так как доклада до сих пор нет, и стремление Вашингтона в этих условиях любой ценой продлить мандат выглядит, мягко говоря, странновато. Во-вторых, мы всегда говорили и продолжаем повторять, что наша позиция по продлению мандата СМР будет зависеть не от того, на кого покажут пальцем, а от качества расследования, от его соответствия требованиям КЗХО", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Доклада нет, а на продлении мандата настаивают. Так не пойдет. Необходимо действовать в соответствии со сложившейся практикой: вначале изучение доклада по итогам деятельности созданной СБ структуры за истекший период, а затем рассмотрение вопроса о продлении мандата. Искусственно нагнетать очередную истерию не следует", — подчеркнули в ведомстве.
Он также сказал, что Россия будет принимать решение о продлении мандата Совместного механизма ООН-ОЗХО (СМР) после представления доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне, пока выводы экспертов неубедительны.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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