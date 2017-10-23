На конгресс народов Сирии приглашены 1500 представителей общин

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На конгресс народов Сирии приглашены 1500 представителей различных сирийских общин, сообщил РИА Новости получивший приглашение ассирийский политик и член политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF) Ваиль Мирза.

Мирза ранее сообщил, что проведение конгресса ожидается в ноябре, конкретная дата будет назначена между 7 и 10 ноября. Об идее проведения конгресса ранее заявил президент России Владимир Путин.

"Конгресс посетят 1500 человек из всех составляющих Сирии, из всех провинций Сирии для обсуждения Сирии после войны", — заявил Мирза.

По его данным, среди участников ожидается внутренняя и зарубежная сирийская оппозиция, а также представители Дамаска. Политик отметил, что делегаты после открытия конгресса разделятся на рабочие группы по политическим, экономическим, социальным и другим вопросам.

"Приглашение "Сирийскому демократическому совету" было направлено, и я буду участвовать как ассириец из совета", — заявил он, отметив, что отправленное ему приглашение в качестве представителя христиан его не устроило.

Мирза добавил, что повестка дня конгресса пока не проработана. По его словам, гарантом проведения выступает Россия, а общей целью заявлено национальное примирение.

Путин ранее отметил, что конгресс может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о сроках создания такого конгресса говорить преждевременно, но "инициатива сейчас обсуждается активно".

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