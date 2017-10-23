МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Конгресс народов Сирии состоится между 7 и 10 ноября, точная дата пока не определена, сообщил РИА Новости ассирийский политик и член политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF) Ваиль Мирза, получивший приглашение на конгресс.

"Конгресс в Хмеймиме был предварительно назначен на 29 октября, но был отложен на следующий месяц между 7 и 10 числом, точная дата еще не определена", — сообщил Мирза, представляющий в "Сирийском демократическом совете" Ассирийскую демократическую партию.

Президент России Владимир Путин ранее заявил об идее создать конгресс народов в Сирии. По словам президента РФ, это может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о сроках создания такого конгресса говорить преждевременно, но "инициатива сейчас обсуждается активно".

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