Дамаск приветствует идею создания конгресса народов Сирии

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Дамаск приветствует в русле процесса национального примирения идею создания конгресса народов Сирии в Хмеймиме, о которой ранее заявил президент России Владимир Путин, сообщил в интервью РИА Новости министр информации страны Рамиз Тарджаман.
"Необходимо, чтобы этот диалог, будь то в Астане, или Женеве, или другом месте, вошел в череду примирений и урегулирований, и под этой вывеской можно рассматривать то, что будет происходить в центре в Хмеймиме… Любое усилие в этих рамках и в соответствии с национальными принципами не возбраняется", — заявил Тарджаман, отвечая на просьбу оценить идею проведения конгресса в Хмеймиме.
"Я считаю, что, как сказал господин президент (Сирии Башар) Асад, любой национальный диалог должен быть межсирийским, без диктата извне, и проходить на сирийской земле", — заявил министр.
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