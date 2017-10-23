Дамаск приветствует идею создания конгресса народов Сирии

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Дамаск приветствует в русле процесса национального примирения идею создания конгресса народов Сирии в Хмеймиме, о которой ранее заявил президент России Владимир Путин, сообщил в интервью РИА Новости министр информации страны Рамиз Тарджаман.

Путин ранее заявил об идее создать конгресс народов в Сирии. По словам президента РФ, этом может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о сроках создания такого конгресса говорить преждевременно, но "инициатива сейчас обсуждается активно".

"Необходимо, чтобы этот диалог, будь то в Астане, или Женеве, или другом месте, вошел в череду примирений и урегулирований, и под этой вывеской можно рассматривать то, что будет происходить в центре в Хмеймиме… Любое усилие в этих рамках и в соответствии с национальными принципами не возбраняется", — заявил Тарджаман, отвечая на просьбу оценить идею проведения конгресса в Хмеймиме.

Министр подчеркнул, что сирийские власти придают вопросу перемирий и примирения большое значение. По его словам, было бы предпочтительнее, чтобы любой диалог по этому вопросу проводился внутри страны.

"Я считаю, что, как сказал господин президент (Сирии Башар) Асад, любой национальный диалог должен быть межсирийским, без диктата извне, и проходить на сирийской земле", — заявил министр.

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