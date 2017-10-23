В Дамаске заявили, что вправе ответить на "грубую агрессию США и Турции"

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Сирия считает вхождение турецких военных в Идлиб и присутствие военных США в Эт-Танфе грубой агрессией и имеет право на соответствующий ответ, заявил в интервью РИА Новости министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман.
Он отметил, что Дамаск намерен восстановить контроль над всей сирийской территорией.
"Мы имеем право отвечать на эту агрессию соответствующим образом в соответствующее время. Сирийская армия установит контроль над каждой песчинкой в Сирии от севера до юга и от востока до запада", — заявил министр информации.
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