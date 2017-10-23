Дамаск сочтет Ракку освобожденной после входа туда сирийской армии

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия, заявил в интервью РИА Новости министр информации страны Мухаммед Рамиз Тарджаман.

"Мы не считаем какой-либо город освобожденным, пока в него не войдет сирийская арабская армия и не поднимет сирийский флаг над ним. Это относится к любой точке сирийской карты", — заявил Тарджаман.

Он отметил, что с одной стороны уход группировки ИГ (запрещена в РФ) из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в Ракку вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация".

В минувшую пятницу стало известно о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами", составленными из арабо-курдских отрядов оппозиции, при поддержке коалиции во главе с США.