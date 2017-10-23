Курды отбили у боевиков крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Формирования "Сирийских демократических сил", которых поддерживает возглавляемая США коалиция, заявили, что смогли установить контроль над крупнейшим нефтяным месторождением в Сирии.

На официальном сайте SDF сообщили, что силы курдов захватили нефтяное поле Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, и добавили, что правительственные войска находятся "в трех километрах от месторождения".

Гонка за нефтью



Курды соперничают с армией САР за контроль над нефтеносными районами, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем. Однако Сирия, по словам министра, не позволит нарушать свой государственный суверенитет.

О "гонке за нефтью" заявил и российский сенатор Алексей Пушков. Политик уверен, что основное сражение еще впереди.

"Гонка за контроль над нефтяными полями восточной Сирии продолжается. При помощи США СДС захватили Аль-Омар. Но главная схватка еще впереди", — заявил парламентарий в своем Twitter.

Однако, согласно официальной версии Дамаска, сирийское правительство уже контролирует большинство нефтяных и газовых месторождений. Ранее посол Сирии в Китае Имад Мустафа сообщал о планах Дамаска вернуть контроль над 100 процентами источниками нефти и газа в стране.

Нефтяное поле Аль-Омар находилось под контролем террористов "Исламского государства"*, которые по большей части обеспечивали себя продажей черного золота. Согласно данным, полученным департаментом новых вызовов и угроз МИД России, боевики выкачивали не менее 25 тысяч баррелей в сутки из месторождений Аль-Омар и Аль-Танак.

Замглавы департамента Дмитрий Феоктистов также назвал один из самых эффективных способов борьбы с финансированием терроризма. Как сообщил дипломат, с помощью физического уничтожения инфраструктуры ИГ* удалось лишить боевиков источника доходов от торговли нефтью. Кроме того, Феоктистов заявил, что террористы ощущая надвигающееся поражение, пытаются перевести денежные средства в Европу.

Сжигание мостов



В конце сентября стало известно, что боевики почти полностью уничтожили всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, при этом в Аль-Омаре ее разрушили целиком.

Главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид посетовал, что террористы подорвали газопровод на юго-востоке провинции между газовой станцией Коноко и Хомсом. Аль-Хамид добавил, что инфраструктура может быть восстановлена, но на это уйдет время, в том числе нужно оценить ущерб, а это не будет возможным, пока специалисты не прибудут на место.

Подобные действия боевиков уже происходили в одном из богатейших центров древнего мира Пальмире.

Террористы дважды атаковали древний город. Первое нападение привело к разрушению 20% территории Пальмиры. Уничтожены античные постройки: храм Бэла и Баал Шамина, Трумфальная арка и колонны в долине гробниц. После второй атаки разрушили древний амфитеатр и колонны тетрапилон.

Такую тактику террористов объяснил советник ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, заявив, что боевики взрывали памятники из мести.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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