Курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Поддерживаемые США формирования арабско-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о получении полного контроля над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии.

Гонка за нефтью

Курды захватили нефтяное поле Аль-Омар недалеко от границы с Ираком. На официальном сайте SDF отмечается, что правительственные войска "располагаются в трех километрах от месторождения".

В Сирии развязана гонка за нефтяными месторождениями, считает сенатор Алексей Пушков.

"Гонка за контроль над нефтяными полями восточной Сирии продолжается. При помощи США СДС захватили Аль-Омар. Но главная схватка еще впереди", — написал парламентарий в Twitter.

Месторождение Аль-Омар ранее контролировали боевики группировки "Исламское государство"*, которая во многом существовала благодаря доходам от продажи нефти. Как рассказал замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, террористы выкачивали из скважин Аль-Танак и Аль-Омар не менее 25 тысяч баррелей в сутки.

"Мы считаем, что физическое уничтожение инфраструктуры ИГ* — это один из самых действенных способов борьбы с финансированием терроризма. Таким образом удалось ликвидировать те доходы, которые ИГ* получало от торговли нефтепродуктами", — заявил российский дипломат в ходе в заседания Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в Риме.

Он подчеркнул, что боевики в предчувствии поражения и потери территорий пытаются перевести деньги в европейские страны.

Инфраструктура уничтожена

Паника боевиков сказалась не только на управлении финансами. В конце сентября стало известно, что террористы разрушили практически всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, причем в Аль-Омаре она была уничтожена полностью.

"По нашим данным, террористы уже уничтожили полностью инфраструктуру на месторождениях Омар и Танак, так же в Коноко часть объектов были разрушены", — сказал РИА Новости главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

Он добавил, что террористы подорвали газопровод на юго-востоке провинции, идущий от газовой станции Коноко до Хомса. По словам инженера, восстановление инфраструктуры полей возможно, но может занять время. Сначала необходимо провести оценку нанесенного ущерба, а это можно сделать только на месте.

Так не достанься никому

Боевики не впервые прибегают к подобной тактике. Аналогичным образом они поступили с Пальмирой — одним из богатейших центров древней цивилизации.

Террористы дважды нападали на древний город. После первой атаки Пальмира уцелела на 80%. Боевики успели уничтожить важные античные постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук джихадистов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

Во время второго нападения террористы разрушили древний амфитеатр и колонны тетрапилон.

Директор Арабского регионального центра мирового наследия, советник ЮНЕСКО Мунир Бушенаки заявил, что те разрушения, которые боевики нанесли в Пальмире, были местью.

"Это последний выстрел, если хотите, который сделали террористы. Они словно думают: раз вы отбиваете у нас эту территорию, мы будем взрывать памятники. Это катастрофа", — сказал Бушенаки.

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*Террористическая организация, запрещенная в России