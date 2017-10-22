Курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Поддерживаемые США формирования арабско-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о получении полного контроля над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии.
Гонка за нефтью
В Сирии развязана гонка за нефтяными месторождениями, считает сенатор Алексей Пушков.
"Гонка за контроль над нефтяными полями восточной Сирии продолжается. При помощи США СДС захватили Аль-Омар. Но главная схватка еще впереди", — написал парламентарий в Twitter.
Месторождение Аль-Омар ранее контролировали боевики группировки "Исламское государство"*, которая во многом существовала благодаря доходам от продажи нефти. Как рассказал замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, террористы выкачивали из скважин Аль-Танак и Аль-Омар не менее 25 тысяч баррелей в сутки.
Он подчеркнул, что боевики в предчувствии поражения и потери территорий пытаются перевести деньги в европейские страны.
Инфраструктура уничтожена
Паника боевиков сказалась не только на управлении финансами. В конце сентября стало известно, что террористы разрушили практически всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, причем в Аль-Омаре она была уничтожена полностью.
"По нашим данным, террористы уже уничтожили полностью инфраструктуру на месторождениях Омар и Танак, так же в Коноко часть объектов были разрушены", — сказал РИА Новости главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.
Он добавил, что террористы подорвали газопровод на юго-востоке провинции, идущий от газовой станции Коноко до Хомса. По словам инженера, восстановление инфраструктуры полей возможно, но может занять время. Сначала необходимо провести оценку нанесенного ущерба, а это можно сделать только на месте.
Так не достанься никому
Террористы дважды нападали на древний город. После первой атаки Пальмира уцелела на 80%. Боевики успели уничтожить важные античные постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук джихадистов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
Во время второго нападения террористы разрушили древний амфитеатр и колонны тетрапилон.
Директор Арабского регионального центра мирового наследия, советник ЮНЕСКО Мунир Бушенаки заявил, что те разрушения, которые боевики нанесли в Пальмире, были местью.
"Это последний выстрел, если хотите, который сделали террористы. Они словно думают: раз вы отбиваете у нас эту территорию, мы будем взрывать памятники. Это катастрофа", — сказал Бушенаки.
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*Террористическая организация, запрещенная в России