Отряды SDF заявили о контроле над нефтяным месторождением в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили о получении полного контроля над нефтяным месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Также на официальном сайте SDF отмечается, что силы "сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения".

Ранее главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид сообщил РИА Новости, что более 80% нефтяных ресурсов в провинции Дейр-эз-Зор продолжают находиться под контролем террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Он отметил, что единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем сирийской армии и союзных сил, — это нефтяное поле Ат-Тайем. ИГ* захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>