Сирийскую Ракку разбомбили как Дрезден в 1945 году, заявили в Минобороны

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал заявления ряда западных стран о срочном выделении миллионов долларов и евро на восстановление мирной жизни в Ракке, хотя до этого раньше отказывались поставлять в Сирию гуманитарную помощь.

По мнению Конашенкова, объяснение такой неожиданной финансовой помощи – это "стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей".

Штурм Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков объявили 20 октября.

Исторический центр Дрездена был практически полностью разрушен во время бомбардировок английской и американской авиации в феврале 1945 года. Погибли не менее 25 тысяч человек. Серьезно пострадали замок-резиденция, оперный театр Земпера и архитектурный комплекс Цвингер, в котором находится знаменитая Дрезденская картинная галерея.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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