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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны России насторожили заявления коалиции о выделении денег Ракке

09:1422.10.2017
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© AFP 2017 / Bulent KilicБоец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия. архивное фотоБоец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия. архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минобороны России настораживают заявления США, Франции и ФРГ о срочном выделении финансов Ракке после неоднократных отказов направить гумпомощь жителям Сирии, заявил в воскресенье официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Не успела Ракка остыть от бомбардировок международной коалиции, как из Вашингтона, Парижа и Берлина посыпались заявления высоких руководителей о срочном выделении Ракке десятков миллионов долларов и евро. Эти миллионы должны пойти якобы на восстановление мирной жизни в городе. Надо бы приветствовать такую отзывчивость. Но есть вопросы", — сказал он.

Конашенков отметил, что на протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. По его данным, был подготовлен список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь — без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Однако всякий раз, подчеркнул представитель МО РФ, ответ из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона был один — не можем и не будем.

Без планов на будущее
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Без планов на будущее

Конашенков спрашивает: чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с финансовой помощью Ракке?

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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По его мнению, объяснение здесь одно – это "стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГИЛ* мирных жителей".

Он отметил, что заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГИЛ* в Ракке также вызывают недоумение.

"Сначала представитель Пентагона удивил реляциями о том, как США и коалиция "освободили от боевиков ИГИЛ* 87% территории, которую они занимали в Сирии и Ираке". За ним официальный спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что "с падением Мосула в июне и теперь, когда боевиков ИГИЛ почти не осталось в Ракке, стало ясно, что халифат ИГИЛ* рушится в Ираке и Сирии". Наконец, вчера и госдепартамент зафиксировал успех, сообщив, что якобы "освобождение Ракки стало критическим моментом в борьбе против ИГИЛ*", — сказал Конашенков.

Он предположил, что в представлении Вашингтона террористы контролировала в Сирии только Ракку — "провинциальный город, где до войны проживало около 200 тысяч человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению — не более 45 тысяч".

Боевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
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"Для сравнения: Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тысяч человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней", — подчеркнул он.

При этом Ракка, отметил Конашенков, унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, уничтоженного англо-американскими бомбардировками.

"А Дейр-эз-Зор принимает ежедневно тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает забытую мирную жизнь", — заключил представитель МО РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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