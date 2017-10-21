МИД Сирии назвал атаку Израиля действиями в поддержку боевиков

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Новые атаки Израиля на позиции сирийской армии в провинции Кунейтра расцениваются Дамаском как поддержка террористических группировок и должны быть осуждены ООН, заявили в МИД Сирии.

Ранее командование сирийской армии заявило, что Израиль атаковал позицию сирийской армии в провинции Кунейтра, после того как боевики открыли минометный огонь по линии разграничения на Голанских высотах. Пресс-служба израильской армии сообщила, что военные обстреляли три артиллерийских орудия, принадлежащих сирийским правительственным войскам, в ответ на пять снарядов, которые были выпущены с территории соседнего государства. Второй за неделю трансграничный обстрел, обошедшийся без пострадавших, военные признают случайным перелетом в ходе междоусобных столкновений в Сирии, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.

"МИД Сирии направило два письма генеральному секретарю ООН и в СБ ООН в связи с новой агрессией Израиля в провинции Кунейтра, которая является продолжением череды взаимодействий между Израилем и террористическими группировками, в поддержку этих группировок", — цитирует сирийское национальное агентство САНА выдержки из документа.

Согласно заявлению МИД САР, Дамаск крайне удивлен позицией СБ ООН, связанной с атаками Израиля на сирийскую армию, которые нарушают установленные резолюции ООН и международное право.

Сирия в очередной раз предостерегает от тяжелых последствий подобных действий, "которые нельзя назвать иначе, как поддержкой терроризма и преступных группировок", цитирует агентство заявление МИД.

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