МИД Сирии назвал атаку Израиля действиями в поддержку боевиков

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Новые атаки Израиля на позиции сирийской армии в провинции Кунейтра расцениваются Дамаском как поддержка террористических группировок и должны быть осуждены ООН, заявили в МИД Сирии.
"МИД Сирии направило два письма генеральному секретарю ООН и в СБ ООН в связи с новой агрессией Израиля в провинции Кунейтра, которая является продолжением череды взаимодействий между Израилем и террористическими группировками, в поддержку этих группировок", — цитирует сирийское национальное агентство САНА выдержки из документа.
Согласно заявлению МИД САР, Дамаск крайне удивлен позицией СБ ООН, связанной с атаками Израиля на сирийскую армию, которые нарушают установленные резолюции ООН и международное право.
Сирия в очередной раз предостерегает от тяжелых последствий подобных действий, "которые нельзя назвать иначе, как поддержкой терроризма и преступных группировок", цитирует агентство заявление МИД.
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