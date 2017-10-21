ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Правительственные войска САР и отряды народного ополчения зачистили от террористов окраины города Карьятейн, захваченные боевиками террористической группировки "Исламское государство*" несколько недель назад, сообщил РИА Новости источник в ополчении на месте.

"Армия и ополчение окончательно выбили террористов ИГ8 из захваченных ранее районов под Карьятейном. Город остается под полным контролем армии САР", — рассказал собеседник агентства.

В пятницу террористы пытались атаковать позицию правительственных сил на въезде в город. Атака была успешно отражена, однако при подрыве заминированной машины со смертником погибли трое военнослужащих.

Отряды террористов 1 октября предприняли мощную попытку штурма Карьятейна. Защитникам города удалось отразить наступление. После ожесточенных боев террористов окружили на окраине города.

Карьятейн расположен на правительственной трассе между Дамаском и Пальмирой, в 120 километрах от сирийской столицы и приблизительно на таком же расстоянии от Пальмиры.

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили Карьятейн от ИГ* весной 2016 года. Террористы удерживали населенный пункт, захватив в заложники 168 христианских жителей и угрожая казнить пленных, если армия и ополчение начнут штурм города. На протяжении шести месяцев христиан из Карьятейна освобождали небольшими группами, после чего город был окружен и взят штурмом.

*Запрещенная в России террористическая организация