Сирийская армия заявила об атаке своих позиций Израилем

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль нанес удар по одному из объектов армии САР в провинции Кунейтра, сообщается в заявлении командования сирийской армии.

"Враждебный Израиль атаковал одну из позиции нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Израиль нанес удар после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах.

В субботу израильская армия сообщила, что атаковала три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов, пострадавших нет. Военные признают его случайным перелетом в ходе боев правительственных войск с оппозицией, но все равно называют недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>