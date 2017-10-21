Израиль пригрозил ответными ударами по Сирии в случае новых обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт – РИА Новости. Израильская армия пообещала наращивать мощь ответных ударов по сирийским правительственным войскам в случае продолжения обстрелов, даже носящих случайный характер.
"Вне зависимости о того, носят ли обстрелы случайный характер, любые будущие инциденты такого рода вынудят Армию обороны Израиля интенсифицировать ответные меры", — предупредила армейская пресс-служба.
Предыдущий обмен ударами произошел в четверг, когда была атакована огневая точка в Сирии в ответ на выпущенный оттуда шальной снаряд, который тоже упал на израильской части Голан.
"Армия не потерпит попыток нарушить суверенитет Израиля или угрожать безопасности его граждан и считает сирийский режим ответственным за любые агрессивные действия с его территории", — заявили военные.
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