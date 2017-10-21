Израиль пригрозил ответными ударами по Сирии в случае новых обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт – РИА Новости. Израильская армия пообещала наращивать мощь ответных ударов по сирийским правительственным войскам в случае продолжения обстрелов, даже носящих случайный характер.

В субботу израильтяне атаковали три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов. Второй за неделю трансграничный обстрел обошелся без пострадавших. Военные признают его случайным перелетом в ходе боев правительственных войск с оппозицией, но все равно называют недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.

"Вне зависимости о того, носят ли обстрелы случайный характер, любые будущие инциденты такого рода вынудят Армию обороны Израиля интенсифицировать ответные меры", — предупредила армейская пресс-служба.

Предыдущий обмен ударами произошел в четверг, когда была атакована огневая точка в Сирии в ответ на выпущенный оттуда шальной снаряд, который тоже упал на израильской части Голан.

"Армия не потерпит попыток нарушить суверенитет Израиля или угрожать безопасности его граждан и считает сирийский режим ответственным за любые агрессивные действия с его территории", — заявили военные.

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