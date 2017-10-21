Армия Израиля атаковала три сирийских пушки в ответ на новый обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт – РИА Новости. Израильские военные обстреляли три артиллерийских орудия, принадлежащих сирийским правительственным войскам, в ответ на пять снарядов, которые были выпущены с территории соседнего государства, сообщила армейская пресс-служба.

Второй за неделю трансграничный обстрел, обошедшийся без пострадавших, военные признают случайным перелетом в ходе междоусобных столкновений в Сирии, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.

"В ответ на снаряды, которые упали на территории Израиля, армия атаковала три артиллерийских орудия сирийского режима на сирийской части Голанских высот", — говорится в сообщении.

Предыдущий обмен ударами произошел в четверг, когда израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который также упал на контролируемой еврейским государством части Голан.

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