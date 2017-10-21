МИД об освобождении Ракки: приветствуем любые действия по борьбе с ИГ*

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя освобождение от боевиков сирийского города Ракка, заявил, что Россия приветствует любые действия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Мы приветствуем любой успех в борьбе с ИГИЛ*, в этом плане, конечно, достигнутое в Ракке является шагом вперед. Исходим из того, что для уменьшения нежелательных последствий важно полноформатное и плотное взаимодействие на контртеррористическом треке", — сказал он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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