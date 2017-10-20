В Сирии показали на видео захваченное у террористов оружие стран НАТО

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись, на которой запечатлено оружие, оставленное боевиками в освобожденном городе Меядин.

Как сообщил один из командиров сирийской армии, военные нашли в городе вооружение различных видов — легкое, среднее и тяжелое, произведенное некоторыми странами Европы и блоком НАТО, а также сотни минометных снарядов.

Так, среди брошенных орудий оказалась пушка стандарта НАТО (калибр 155 мм, дальность стрельбы 40 км), произведенная в 2011 году.

Правительственные войска не в первый раз находят у террористов оружие альянса. Ранее сирийские военные сообщили, что обнаружили в Меядине склад с вооружением и боеприпасами западного производства.

Меядин, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, был освобожден от боевиков 14 октября. Этот город считался одним из последних форпостов террористов, они удерживали его с июля 2013 года.

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