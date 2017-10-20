Германия выделит 10 млн евро на разминирование Ракки, заявил глава МИД

БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости. Германия запланировала выделить сирийской Ракке 10 миллионов евро для операций по разминированию города, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
По словам министра, городу необходима всеобъемлющая поддержка международного сообщества. "Сюда относится обезвреживание подлых ловушек ИГ* со снарядами, которые представляют смертельную опасность для всех, кто живет в Ракке или хочет туда вернуться. На эти цели федеральное правительство зарезервировало 10 миллионов евро", — заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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