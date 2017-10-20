США "взрастили" терроризм в САР и не брезгуют химоружием, заявил Клинцевич

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США в Сирии "взрастили" терроризм и не брезгуют никакими методами, в частности, с применением химического оружия, заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Ранее сообщалось, что госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют в Сирии химическое оружие.

"Это же не секрет,… что делают американцы (в Сирии — ред.), кто на самом деле использует химическое оружие, кто их снабжает, кто руководит вообще процессом террористической организации, военной кампании… Терроризм взрастили Соединенные Штаты и не брезгуют никакими методами, в том числе с применением химического оружия", — сказал Клинцевич.

Сенатор добавил, что при этом США "ловко" переводят стрелки на своих оппонентов и дискредитируют их.

"Ситуация, самое главное, еще и в том, что сегодня террористы, поддерживаемые такими сильными и мощными спецслужбами, как Соединенные Штаты, на самом деле ситуацию проигрывают… Российские ВКС задачу выполнят, уже практически выполнили, осталось немного", — заключил Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещенная в России