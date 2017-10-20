Операция США в Сирии далека от завершения, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Операция США в Сирии далека от завершения, но освобождение Ракки стало переломным моментом в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, США продолжат также "поддерживать усилия Гражданского совета Ракки и других местных сирийских игроков по восстановлению безопасности и по доставке необходимых услуг для стабилизации общин, реконструкции школ и для помощи в обеспечении безопасного и добровольного возвращения домой перемещенных сирийцев".
В пятницу было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.
*Запрещенная в России террористическая организация
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