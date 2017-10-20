США не поддерживают Турцию в борьбе с терроризмом, заявил Эрдоган

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости. Власти США, вопреки своим заявлениям, не поддерживают Турцию в борьбе с терроризмом, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, комментируя появление в сирийской Ракке постера с изображением лидера запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Ракке, освобожденной арабо-курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) при поддержке коалиции во главе с США от боевиков террористической группировки "Исламское государство*", был вывешен постер с изображением Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в Турции.

"В Ракке вывесили постер главы террористов. Как США это объяснят? Они говорят, что РПК – террористическая организация. Разве это солидарность в борьбе с терроризмом? Они на двухсторонних переговорах говорят, что они борются с терроризмом. Не верим, вы не с нами", — сказал Эрдоган журналистам.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

Согласно пресс-релизу SDF, операция по освобождению Ракки длилась 134 дня.

*Запрещенная в России террористическая организация

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