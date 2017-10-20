В Госдуме оценили освобождение Ракки

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" не смогли бы освободить город Ракка без операций армии САР при поддержке ВКС РФ, так как именно они осуществляют основою борьбу с террористами в Сирии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили об окончательном освобождении Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"Я вам скажу, что освобождение города Ракка со стороны (Сирийских) демократических сил было бы невозможным, если бы не осуществляли свою операцию армия САР при поддержке ВКС России, потому что мы понимаем, что основную – я еще раз хочу подчеркнуть – борьбу с терроризмом… ведут именно армия САР при поддержке ВСК РФ", — отметил Швыткин.

"И конечно же, отвлечение основных сил и средств на данный театр военных действий террористов позволило в огромной степени, безусловно, провести операцию по освобождению города Ракка со стороны Сирийских демократических сил", — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что это событие "идет только на пользу" и "во благо". Швыткин еще раз напомнил, что Россия готова к взаимодействию со всеми, кто участвует в борьбе с террористами на территории Сирии.

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