Либерман обвинил Иран в планах разместить в Сирии свои войска

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе визита в США обвинил Иран в стремлении превратить Сирию в "форпост" против еврейского государства с собственными воздушными и морскими базами и присутствием "десятков тысяч бойцов" из подконтрольных ему формирований, сообщила в пятницу пресс-служба главы военного ведомства.

На встрече с американским коллегой Джеймсом Мэтиссом Либерман говорил о неприемлемости постоянного военного присутствия Ирана в соседней стране, где иранцы поддерживают президента Башара Асада. Ту же тему в начале недели он поднимал на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу, приезжавшим в Тель-Авив и Иерусалим.

"Мы не потерпим ситуации, при которой Иран и его сателлиты развернутся вдоль наших границ. Мы будем отстаивать наши интересы взвешенно и решительно, таким образом, который сочтем необходимым, в соответствии с нашими красными линиями", — предупредил Либерман.

"Иран стремится превратить Сирию, включая Голанские высоты, в форпост против Израиля, работает над созданием воздушных и военно-морских баз на сирийской территории и внедрением в Сирию десятков тысяч бойцов из шиитских милиций", — цитирует министра его пресс-служба.

Попытки Ирана "распространить свое влияние на регион в целом и Сирию в частности" он назвал главной проблемой, с которой сталкивается на Ближнем Востоке "западный мир во главе с США".

Либерман также вновь поблагодарил президента США Дональда Трампа за его "мужественную и нравственную речь по поводу Ирана". Неделю назад американский лидер представил новую стратегию на этом направлении, анонсировав дополнительные санкции, в том числе против Корпуса стражей исламской революции, пообещав добиваться ужесточения договоренностей с Ираном по его ядерной программе.

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