ВС Турции создали первый наблюдательный пункт в Идлибе

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие военные соорудили первый наблюдательный пункт в сирийском Идлибе в рамках достигнутых в Астане соглашений о зонах деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу генштаб Турции.
Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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