ВС Турции создали первый наблюдательный пункт в Идлибе

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие военные соорудили первый наблюдательный пункт в сирийском Идлибе в рамках достигнутых в Астане соглашений о зонах деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу генштаб Турции.

"ВС Турции в рамках астанинских соглашений с целью контроля за перемирием, доставки гуманитарной помощи и возвращения в свои дома мирных жителей с 8 октября начали разведывательную деятельность в Идлибе и с 12 октября – сооружение наблюдательных пунктов, один из которых уже построен. Сооружение других продолжается", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.