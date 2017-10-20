Минобороны опровергло сообщение Госдепа о бомбардировках Идлиба

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские ВКС не наносили ударов по сирийскому Идлибу, и все утверждения американских властей на этот счет ложны. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал опубликованную на сайте Госдепартамента инструкцию для американских путешественников, в которой рекомендуется избегать поездок в Сирию и особенно в Идлиб, где "российские и сирийские войска продолжают наносить авиаудары".

"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего", — пояснил представитель военного ведомства.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в нанесении ударов по мирным жителям в Сирии. Как сообщало ранее Минобороны, боевики "Джебхат ан-Нусры"*из зоны деэсклации "Идлиб" предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее Хамы. Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение.





*Запрещенная в России террористическая организация





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Он подчеркнул, что "в отличии от США и коалиции" действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам.