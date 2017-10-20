Минобороны опровергло сообщение Госдепа о бомбардировках Идлиба

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские ВКС не наносили ударов по сирийскому Идлибу, и все утверждения американских властей на этот счет ложны. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
Так он прокомментировал опубликованную на сайте Госдепартамента инструкцию для американских путешественников, в которой рекомендуется избегать поездок в Сирию и особенно в Идлиб, где "российские и сирийские войска продолжают наносить авиаудары".
"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего", — пояснил представитель военного ведомства.