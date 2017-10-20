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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны: Госдеп впервые признал, что боевики в Сирии применяют химоружие

08:1920.10.2017
(обновлено: 08:37 20.10.2017)
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© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter pageБоевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, СирияБоевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Госдеп заявил о гибели мирных жителей из-за авиаударов в Идлибе
"В данной провинции, действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой"*, которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие". Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры"* "химического оружия" в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", — сказал Конашенков.

Также он напомнил, что на сегодняшний день в провинции Идлиб "известен только один случай использования химического оружия — в Хан-Шейхуне".

"Однако США упрямо обвиняли в нём правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат-ан-Нусры"* — они называли "умеренной оппозицией", — отметил Конашенков.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Террористы в Сирии и Ираке научились делать химоружие, заявил глава ФСБ
Подчеркивается, что "исходя из официального заявления Госдепа США, всё встало на свои места: в Идлибе действует связанная с "аль-Каидой"* террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра"*, которая не просто имеет, а применяет химическое оружие против мирного населения".

"Не ясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела – нанеся удары по террористам "Джебхат-ан-Нусры"*, — добавил представить Минобороны.

Также он подчеркнул, что действующая в Сирии авиация ВКС РФ, в отличие США и коалиции, стеревших Ракку с лица земли, не наносит ударов по населенным пунктам

"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего. Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличии от США и коалиции", — сказал Конашенков.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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p.serg1110
С ума сошли что ли! Или уже на весь мир....безразлично ))) Уже не стесняясь про выкормышей рассказывают.
08:30
20.10.2017
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region746
я боюсь, как бы теперь в Сирии не выпал снег
08:28
20.10.2017
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