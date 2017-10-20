Минобороны: Госдеп впервые признал, что боевики в Сирии применяют химоружие

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он напомнил, что на сегодняшний день в провинции Идлиб "известен только один случай использования химического оружия — в Хан-Шейхуне".
"Однако США упрямо обвиняли в нём правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат-ан-Нусры"* — они называли "умеренной оппозицией", — отметил Конашенков.
"Не ясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела – нанеся удары по террористам "Джебхат-ан-Нусры"*, — добавил представить Минобороны.
Также он подчеркнул, что действующая в Сирии авиация ВКС РФ, в отличие США и коалиции, стеревших Ракку с лица земли, не наносит ударов по населенным пунктам
"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего. Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличии от США и коалиции", — сказал Конашенков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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