Армия Израиля атаковала огневую точку в Сирии в ответ на упавший снаряд

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

По данным местных СМИ, целью ответного удара стала позиция сирийских правительственных войск. Сами военные не уточняют, по кому они вели огонь, но называют "сирийский режим" ответственным за любые агрессивные действия с территории соседнего государства.

"В ответ на снаряд, который ранее сегодня упал на территории Израиля, армия атаковала источники огня на сирийской части Голанских высот", — сказано в сообщении.

С израильской стороны, где снаряд упал на пустыре, потерь нет. О результатах ответного огня военные пока не сообщают. Трансграничный обстрел в армии признают случайным перелетом в ходе боев сирийских правительственных сил с отрядами оппозиции, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.

"Армия… не потерпит никаких атак, которые бы угрожали суверенитету Израиля и безопасности его граждан", — говорится в пресс-релизе.

Второй канал местного телевидения передает, что в ответ на перелет снаряда израильские военные дважды в течение часа обстреляли позиции сирийской армии в районе города Кунейтра и уничтожили 130-милимметровое артиллерийское орудие.

Боевые действия в соседних районах Сирии накануне дважды активировали сирены воздушной тревоги на израильской части Голан, но тогда обошлось без перелетов шальных снарядов.