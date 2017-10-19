Лавров: операция против террористов ИГ* в Сирии скоро будет завершена

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Операция в Сирии против террористической группировки ИГ* будет скоро завершена, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ситуация в Сирию подходит к завершающему рубежу в том, что касается достижения окончательного успеха в борьбе с терроризмом", — сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По словам Лаврова, "усилиями всех тех, кто борется с ИГИЛ*, "Джебхат-ан-Нусрой*", удаётся добиться поражения террористов".

"Мне кажется, что все это в скором будущем будет завершено", — отметил глава МИД РФ.

Он также отметил, что Россия поддерживает активизацию политического процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

*Запрещенные в России террористические организации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>