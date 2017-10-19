Лавров: операция против террористов ИГ* в Сирии скоро будет завершена

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Операция в Сирии против террористической группировки ИГ* будет скоро завершена, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация в Сирию подходит к завершающему рубежу в том, что касается достижения окончательного успеха в борьбе с терроризмом", — сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Мне кажется, что все это в скором будущем будет завершено", — отметил глава МИД РФ.
Он также отметил, что Россия поддерживает активизацию политического процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
*Запрещенные в России террористические организации
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