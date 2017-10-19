SDF освободили от ИГ* 98% Ракки, заявили в коалиции США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 98% территории города Ракка, заявил представитель коалиции Райан Дилон.

#SDF has cleared 98% of Raqqa — Small pocket east of stadium remains. Checking buildings/tunnels for any last #ISIS holdouts. #defeatDaesh — OIR Spokesman (@OIRSpox) 19 октября 2017 г.

"SDF зачистила 98% Ракки — остается небольшой очаг сопротивления к востоку от стадиона. Проверяются здания и тоннели на предмет поиска последних укрытий ИГ*", — написал Дилон в Twitter

Как сообщалось ранее, отряды SDF взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию. Боевики уже не оказывают организованного сопротивления, но в городе могут оставаться так называемые "спящие ячейки" террористов.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

*Террористическая организация, запрещенная в России