SDF освободили от ИГ* 98% Ракки, заявили в коалиции США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 98% территории города Ракка, заявил представитель коалиции Райан Дилон.Twitter.
#SDF has cleared 98% of Raqqa — Small pocket east of stadium remains. Checking buildings/tunnels for any last #ISIS holdouts. #defeatDaesh— OIR Spokesman (@OIRSpox) 19 октября 2017 г.
Как сообщалось ранее, отряды SDF взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию. Боевики уже не оказывают организованного сопротивления, но в городе могут оставаться так называемые "спящие ячейки" террористов.
Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.
*Террористическая организация, запрещенная в России