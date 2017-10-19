В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два; Хомс – четыре, Эль-Кунейтра – два, Алеппо – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Эт-Тайба провинции Дамаск местному населению доставлено 4,4 тонны продуктов питания. Медицинская помощь в течение суток оказана 206 жителям. По линии ООН проведен один гуманитарный конвой — в населенный пункт провинции Хомс доставлены продукты питания и медикаменты, общий вес груза – 162 тонны.

Согласно сообщению, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2255.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.