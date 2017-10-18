Еще три населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о присоединении к режиму прекращения огня еще трех населенных пунктов.

"Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов: Кафер-Мус и Флайфель (провинции Идлиб), находящихся в зоне деэскалации №1,населенного пункта Теснин провинции Хомс", — говорится в сообщении центра.

В Алеппо состоялась встреча офицеров центра с лидерами шестнадцати племен, населяющих провинцию. Они обсудили взаимодействие с органами государственного управления по переходу племен к мирной жизни. Также сообщается, что благодаря усилиям офицеров центра с сентября 2017 года в родные дома в провинции Алеппо вернулись 137 семей, это более 600 человек.

Кроме того, центр по примирению провел гуманитарную акцию в провинции Хама.

"В населенный пункт Хальдия доставлены продукты питания: рис, мука, сахар. Нуждающимся жителям роздано шестьсот продовольственных наборов. Общий вес гуманитарной помощи составил две тысячи пятьсот килограмм", — говорится в сообщении центра.

Также при поддержке российских офицеров совместный конвой Сирийского арабского Красного Полумесяца и МККК доставил гуманитарную помощь в населенный пункт Канакер провинции Эс-Сувейда.

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