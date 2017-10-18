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Война в Сирии
Война в Сирии

Гибель генерала Захреддина не затормозит освобождение Сирии, уверен эксперт

16:1418.10.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГенерал республиканской гвардии Исама Захреддин в сирийском городе Дейр-эз-ЗорГенерал республиканской гвардии Исама Захреддин в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Гибель генерала сирийской армии Иссама Захреддина, отвечавшего за оборону Дейр-эз-Зора, является чувствительной потерей, но она не затормозит антитеррористическую операцию в Сирии, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский.

Генерал республиканской гвардии Исама Захреддин в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора
Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, руководивший отрядами республиканской гвардии и последние 3,5 года отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб в среду при подрыве на мине, сообщили РИА Новости в штабе операций.

"Потеря тяжела, так как эта фигура символизировала стойкость сирийских войск в борьбе с террористами, но это ни в коей мере не затормозит операцию по освобождению от террористов территории Сирии в целом и долины реки Евфрат в частности", — сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что за годы конфликта в Сирии появилось немало военачальников, которые "могут подхватить флаг".

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости
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"Он отличался талантом военачальника, организовывал умело оборону и продемонстрировал свой воинский талант при освобождении города Дейр-эз-Зора и форсировании Евфрата. За время кампании, в том числе под его умелым руководством, выросли новые профессиональные военачальники", — отметил Мураховский.

Эксперт также отметил этноконфессиональную принадлежность Захреддина. "Мне известно, что ряд представителей друзов считали, что генерал не совсем прав, что воюет на стороне правительственных войск. Но, на мой взгляд, он занимал правильную позицию, заключавшуюся в том, что терроризм является общим врагом и что необходимо приложить все усилия для победы над ним", — сказал Мураховский.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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