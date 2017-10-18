В МИД Франции заявили, что страна продолжит борьбу с ИГ* в Сирии

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Франция вместе со своими партнерами по коалиции продолжит борьбу с ИГ* в Сирии даже после освобождения города Ракка, долгое время считавшегося столицей ИГ*, заявила представитель французского МИД Аньес Ромате-Эспань.

"В Сирии все еще есть подконтрольные ИГ* территории. Поэтому Франция вместе со своими партнерами по коалиции продолжит борьбу с этой организацией", — заявила Ромате-Эспань на брифинге.

Она добавила, что успехи в борьбе с террористами усиливают необходимость быстро найти политическое решение сирийскому кризису и подчеркнула, что усилия Франции по объединению в рамках контактной группы стран, обладающих влиянием на ситуацию в Сирии, направлены как раз на поиск такого решения.

Как сообщалось накануне, арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию. Боевики уже не оказывают организованного сопротивления, но в городе могут оставаться так называемые "спящие ячейки" террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России