Во Франции приветствуют освобождение сирийской Ракки от ИГ*

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Французские власти приветствуют взятие сирийской Ракки, которая долгое время считалась столицей террористической группировки "Исламское государство"*, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"Взятие Ракки было задачей, выполнения которой добивалась Франция. Давайте не будем забывать, что именно в Ракке принимались решения об осуществлении терактов, в частности теракта в театре Батаклан. Очевидно, что падение Ракки — отличная новость", — сказала Кастанер на брифинге по итогам заседания французского кабинета министров под председательством президента Эммануэля Макрона.

Он отметил, что борьба против ИГ* не завершена, поэтому Франция будет внимательно следить за развитием ситуации и реагировать соответствующим образом.

Во вторник сообщалось, что арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию. Боевики уже не оказывают организованного сопротивления, но в городе могут оставаться так называемые "спящие ячейки" террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России