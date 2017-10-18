В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб при подрыве на мине, сообщили РИА Новости в штабе операций.

"Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер", — сообщил собеседник агентства.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного города Дейр-эз-Зор.

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