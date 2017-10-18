Посол в России: Турция стремится обеспечить режим прекращения огня в Идлибе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Целью операции Турции в районе сирийского Идлиба является обеспечение режима прекращения огня и политическое урегулирование кризиса в арабской республике, заявил в среду посол Турции в РФ Хюссейн Дириоз.

"Сейчас обсуждается вопрос с зоной особого режима в Идлибе. Недавно нами был выставлен там наблюдательный пункт, и мы продолжаем эту работу, направленную на обеспечение режима перекрещения огня и обеспечение политического урегулирования", — заявил посол на пресс-конференции.