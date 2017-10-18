Шаманов рассказал о возможных сроках вывода военной группировки из Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сроки вывода российской военной группировки из Сирии будут зависеть от работы площадки в Астане и локализации вмешательства извне, но вряд ли это случится до конца года, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению. При этом он отметил, что есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии.

"До конца года, я думаю, что маловероятно. Думаю, это перешагнет на следующий год, но все будет зависеть от того, как будет налаживаться мирная жизнь… надо понимать, что завершающая фаза — самая сложная. Здесь все будет зависеть от того, как будет работать площадка Астаны, как будет локализовано вмешательство извне", — заявил Шаманов.

Депутат отметил, что частично РФ уже вывела из Сирии свой личный состав, в частности, осенью была сокращена авиационная группировка.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам 6-го раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.