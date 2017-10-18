Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции: в населенный пункт Хазаза местному населению доставлено 2,8 тонны продовольственных наборов, в населенный пункт Хальдия провинции Хама местному населению доставлено 2,5 тонны продуктов питания. Медицинская помощь в течение суток оказана 308 жителям.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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