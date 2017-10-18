Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Хомс – два. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции: в населенный пункт Хазаза местному населению доставлено 2,8 тонны продовольственных наборов, в населенный пункт Хальдия провинции Хама местному населению доставлено 2,5 тонны продуктов питания. Медицинская помощь в течение суток оказана 308 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Кафер-Мус и Флайфель провинции Идлиб и в населенном пункте Теснин провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2255.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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