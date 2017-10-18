Де Мистура обсудит с Лавровым и Шойгу межсирийские переговоры в Женеве

ЖЕНЕВА, 18 окт – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду приезжает в Москву для встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Основной темой обсуждения станет возобновление в Женеве межсирийских переговоров, проводимых под эгидой ООН.

Сам де Мистура накануне визита в Москву заявил РИА Новости, что с руководством российских МИД и минобороны планирует обсудить ход реализации соглашения о зонах деэскалации в Сирии, а также "возобновление переговорного процесса в Женеве в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Седьмой раунд межсирийский переговоров завершился в середине июля без крупных прорывов, но с несколькими значимыми результатами, которые должны были привести к созданию единой делегации оппозиции Сирии. Именно в июле спцепосланнику ООН удалось посадить за одним столом лидеров трех делегаций сирийской оппозиции. В первый раз это произошло во время рабочего обеда в присутствии самого де Мистуры.

Позднее в таком же составе три оппозиционные делегации проводили технические дискуссии вместе с командой ООН, на которых шло обсуждение будущего Сирии, а в расширенном варианте, с участием всех делегатов, по три раза в день согласовывали свою позицию по этому вопросу вне стен женевского офиса ООН.

Это дает надежду на то, что три оппозиционных группы – платформы Москвы, Каира и Высшего комитета по переговорам – смогут к следующей встрече объединить идеи и выступить на женевских переговорах уже единым фронтом. Это откроет путь к прямым переговорам между оппозицией и правительством Сирии, предусмотренным резолюцией СБ ООН 2254.

Эксперты высказывали осторожные надежды на то, что прямые переговоры могут начаться уже на Женеве-8, которая была намечена на сентябрь. Однако в августе планы начали стремительно меняться, и запланированные технические консультации делегаций сирийской оппозиции, призванные закрепить успех Женевы-7, были отложены на неопределённый срок.

Чуть позже выяснилось, что оппозиционные делегации решили обсудить свое будущее отдельно, на встрече в Эр-Рияде, которая должна состояться в ближайшее время. Она, по сути, может решить судьбу Женевы-8. Не случайно де Мистура еще в начале сентября отмечал ее важность и необходимость дождаться ее итогов, чтобы объявить даты новой Женевы. Тогда же спецпосланник намекнул, что если по итогам заседания в Эр-Рияде от оппозиции будет сформирована единая делегация, то на Женеве-8 возможно проведение первых прямых переговоров конфликтующих сторон.

Роль Москвы возросла

Как сообщили РИА Новости источники, близкие к организации переговоров, де Мистура предварительно планирует начать восьмой раунд Женевы 7 ноября. Это может говорить о том, что спецпосланник ждет положительного результата от риядской встречи оппозиций, а его визит в Россию — что он также рассчитывает на активное содействие Москвы. Ведь в начале октября российскую столицу с громким визитом посетил саудовский король Сальман. Он высоко оценил усилия России на сирийском треке, а сирийский кризис стал одной из главных тем его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что визит де Мистуры в Москву служит свидетельством возросшей роли Москвы в межсирийском урегулировании.

"Сегодня Москва, по сути, является главным игроком в этом процессе, и от ее позиции многое зависит. Стаффан де Мистура не может не учитывать этого, поэтому, безусловно, он должен консультироваться с российской стороной", — заявил Долгов РИА Новости.

Он рассказал, что у сторон наметился широкий перечень вопросов, которые требуют детального обсуждения для выработки будущей дорожной карты. "Это и успехи правительственной армии, и курдский фактор в сирийском кризисе", — перечислил Долгов. Вместе с тем востоковед напомнил, что участие де Мистуры в межсирийском урегулировании неоднократно вызывало вопросы у Москвы, которая характеризовала усилия спецпосланника ООН как недостаточные.

"Позиция де Мистуры, а также его работа не слишком высоко оценивается в Москве. Нахождение путей урегулирования сирийского кризиса и ее государственности, предоставление сирийскому народу возможности самому решать свою судьбу – обеспечить это, вопреки ожиданиям Москвы, у де Мистуры пока не получается", — сказал Долгов.

Вместе с тем, добавил он, нужно понимать, что спецпосланник действует, исходя из своих контактов со странами Запада. "В своих подходах к разрешению сирийского кризиса он опирается, прежде всего, на интересы Запада", — сказал аналитик.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров де Мистуры с Лавровым, эксперт выразил надежду, что "какой-то компромисс между сторонами все же будет найден". "Какие-то определенные локальные задачи будут решены. Ожидать же кардинального решения не приходится", — резюмировал Долгов.

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