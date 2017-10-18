США определят представителя на "Астане-7" после получения приглашения

АЛМА-АТА, 18 окт — РИА Новости, Михаил Егорин. Вашингтон определит главу делегации наблюдателей от США на очередных переговорах по урегулированию конфликта в Сирии после получения соответствующего приглашения от Казахстана, сообщил РИА Новости в Алма-Ате посол США в Казахстане Джордж Крол.

"Пока это неизвестно. Мы ещё не получили приглашения от Казахстана для участия в качестве наблюдателя на очередном раунде переговоров. В случае получения приглашения будет определен представитель от США", — сказал он.

Дипломат также сказал, что не располагает сведениями о точной дате очередного раунда переговоров.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам 6-го раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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