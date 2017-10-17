ООН готова доставить гумпомощь в Ракку, когда позволят условия безопасности

ООН, 17 окт — РИА Новости. ООН готова доставить гуманитарную помощь в сирийскую Ракку после завершения операции по освобождению города, если будут обеспечены безопасные условия работы, об этом во вторник сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы осведомлены о сообщениях, что "Сирийские демократические силы" взяли полный контроль над городом Ракка, последние остающиеся в городе мирные жители были эвакуированы за последние дни", — заявил Дюжаррик. При этом он подчеркнул, что "у ООН нет возможности самостоятельно проверить ситуацию из-за отсутствия доступа".

"Мы готовы оказать жизненно необходимую помощь, как только будет предоставлен доступ и позволят условия безопасности", — сказал представитель генсека.

Ранее во вторник официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Таляль Селу заявил журналистам, что арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под свой контроль сирийский город Ракка и проводят там операцию по зачистке территории и разминированию.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

*Запрещенная в России террористическая организация

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