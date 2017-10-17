Представители России и коалиции США провели встречу по ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Представители коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* и России провели вторую встречу по вопросам предотвращения конфликтов в Сирии, сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.
Первая такая встреча состоялась в сентябре. Как сообщили тогда в коалиции, стороны детально на картах определили свои действия, чтобы избежать конфликтов между собой при проведении операций против ИГ*, в частности в долине реки Евфрат.
*Террористическая организация, запрещенная в России