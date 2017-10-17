В SDF заявили об окончательной зачистке Ракки от ИГ*

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

КАИР, 17 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), пользующиеся поддержкой США, взяли под свой контроль сирийский город Ракка и проводят там в настоящее время операцию по зачистке территории и разминированию, заявил журналистам официальный представитель организации Таляль Селу.

Ранее SDF сообщали о начале решающего штурма Ракки, которая долгое время находилась под контролем "Исламского государства"*.

"Военные операции в Ракке завершены, сейчас проводится зачистка, ведутся поиски возможных спящих ячеек (террористов), а также разминирование", — сказал представитель SDF. Он добавил, что "в скором времени будет объявлено официально об освобождении этого города".

По словам Селу, находившиеся в городе террористы, не откликнувшиеся на инициативу гражданского совета Ракии, были уничтожены или задержаны. В то же время, он не исключил, что некоторые террористы могут скрываться в городе. "Но ведутся их поиски, и они будут уничтожены", — заверил представитель SDF.

Ранее 275 боевиков ИГ* из числа местных жителей смогли покинуть город по договоренности с местными советами.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.