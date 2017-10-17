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Война в Сирии
Война в Сирии

Ивашов: окончание операции в САР не означает полной победы над терроризмом

14:2117.10.2017
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© РИА Новости / Александр НатрускинЛеонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Архивное фотоЛеонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Завершение войсковой операции в Сирии не означает окончательной победы над международным терроризмом; борьбу должны продолжить силы специальных операций и спецслужбы, в том числе Израиля, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Операция в Сирии подошла к завершению, объявил Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи в Тель-Авиве в понедельник с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция против международных террористов на территории Сирийской Арабской Республики идет к завершению, отметив, что "есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии". Он выразил уверенность, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".

"Министр обороны РФ прав, что именно войсковая операция по разгрому крупных группировок террористов близка к завершению. Остались очаги сопротивления, группировки уже не столь масштабные. Безусловно, им будет нанесено окончательное поражение. Это, что касается министерства обороны. Но терроризм никуда не денется, и он сейчас уже принимает сетевой характер. Нужно смотреть на Афганистан сейчас, на Центральную Азию и, конечно, на нашу Россию. Здесь уже будут вступать в действие силы специальных операций, антитеррористические структуры и правоохранительные органы", — сказал Ивашов.

Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Операция в Сирии может быть завершена до конца года, считают в Госдуме
По его словам предложения Шойгу израильскому коллеге консолидировать международную борьбу с терроризмом "не новы и звучат как бы упреком израильским спецслужбам, израильской политике, потому что Израиль тоже сыграл свою негативную роль в драматических событиях, которые происходят в Сирии". "В результате Израиль не укрепил свою безопасность и тоже, скорее всего, будет подвергаться террористическим атакам", — считает генерал-полковник.

Он полагает, что израильские спецслужбы могут внести серьезный вклад именно в борьбу с сетевым терроризмом. "У них большой опыт борьбы и у них есть определенные сетевые структуры, которые следят за деятельностью террористических групп. Поэтому предложение разумное, я полагаю", — отметил собеседник РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По его мнению, в ходе переговоров с израильской стороны звучала озабоченность тем, что на территории Сирии останутся иранские подразделения, и Иран усилит свое влияние в САР. "И, конечно, такие группировки, как "Хезболлах", будут вызывать озабоченность у Израиля. Так что это взаимно полезный диалог", — добавил военный аналитик.

Ивашов также считает, что уничтожение израильтянами сирийской зенитно-ракетной батареи перед прибытием министра обороны РФ в Израиль не осталось без внимания на переговорах в Тель-Авиве.

"Наверное, в закрытом режиме об этом говорили. Израильтяне должны понять, что нынешний режим и стабильность и боеспособность вооруженных сил Сирии выгодны, прежде всего, сирийскому народу, но выгодны и Израилю. Потому что если бы на границах Израиля случилось то, что произошло в Ливии или Ираке, им пришлось бы нелегко с этим бороться. А уничтожение этой батареи и удары, которые ранее наносили израильские ВВС, — это, во-первых, нарушение норм международного права", — подчеркнул эксперт.

Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
© Fotolia / AZN99
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Он отметил, что "израильтяне все же хотят доминировать здесь, чтобы, когда пожелают, летать в незащищенном небе Сирии, наносить удары по тем целям, которые избирают". "Я думаю, что Сергей Кужугетович (Шойгу, министр обороны РФ), наверное, что-то сказал. Он обязан был это сказать. Надо предупредить Израиль: если вы будете уничтожать средства защиты САР, то мы будем поставлять более новые. Так что здесь должен быть жесткий разговор, и затем уже — достижение каких-то компромиссных договоренностей", — заключил президент Академии геополитических проблем.

Шойгу в понедельник встретился со своим коллегой Авигдором Либерманом, во вторник — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основными темами переговоров с российским министром израильтяне назвали "Иран, Сирию и "Хезболлах". В соседней стране Израиль пытается среди прочего и силовыми средствами не допустить роста влияния Ирана и укрепления проиранского движения ливанских шиитов "Хезболлах", добиваясь в этом понимания России.

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