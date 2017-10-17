МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Завершение войсковой операции в Сирии не означает окончательной победы над международным терроризмом; борьбу должны продолжить силы специальных операций и спецслужбы, в том числе Израиля, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
"Министр обороны РФ прав, что именно войсковая операция по разгрому крупных группировок террористов близка к завершению. Остались очаги сопротивления, группировки уже не столь масштабные. Безусловно, им будет нанесено окончательное поражение. Это, что касается министерства обороны. Но терроризм никуда не денется, и он сейчас уже принимает сетевой характер. Нужно смотреть на Афганистан сейчас, на Центральную Азию и, конечно, на нашу Россию. Здесь уже будут вступать в действие силы специальных операций, антитеррористические структуры и правоохранительные органы", — сказал Ивашов.
Он полагает, что израильские спецслужбы могут внести серьезный вклад именно в борьбу с сетевым терроризмом. "У них большой опыт борьбы и у них есть определенные сетевые структуры, которые следят за деятельностью террористических групп. Поэтому предложение разумное, я полагаю", — отметил собеседник РИА Новости.
Ивашов также считает, что уничтожение израильтянами сирийской зенитно-ракетной батареи перед прибытием министра обороны РФ в Израиль не осталось без внимания на переговорах в Тель-Авиве.
"Наверное, в закрытом режиме об этом говорили. Израильтяне должны понять, что нынешний режим и стабильность и боеспособность вооруженных сил Сирии выгодны, прежде всего, сирийскому народу, но выгодны и Израилю. Потому что если бы на границах Израиля случилось то, что произошло в Ливии или Ираке, им пришлось бы нелегко с этим бороться. А уничтожение этой батареи и удары, которые ранее наносили израильские ВВС, — это, во-первых, нарушение норм международного права", — подчеркнул эксперт.
Шойгу в понедельник встретился со своим коллегой Авигдором Либерманом, во вторник — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основными темами переговоров с российским министром израильтяне назвали "Иран, Сирию и "Хезболлах". В соседней стране Израиль пытается среди прочего и силовыми средствами не допустить роста влияния Ирана и укрепления проиранского движения ливанских шиитов "Хезболлах", добиваясь в этом понимания России.