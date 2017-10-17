Косачев рассказал, от чего зависят даты встречи по Сирии в Женеве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Дата проведения следующих женевских переговоров по Сирии будет зависеть от переговоров в Астане и встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде; наибольшая ясность на данный момент с датами проведения астанинской встречи, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее сенатор сообщил РИА Новости, что переговоры в Астане могут пройти 30-31 октября, а встреча в Эр-Рияде в конце октября — начале ноября.

"Соответственно, от этого (переговоров в Астане и встречи в Эр-Рияде) зависят даты проведения следующих женевских переговоров. Такая цепочка выстраивается. Астана здесь наиболее продвинутый (в плане дат) трек, а остальные пока в развитии", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Первый съезд трех платформ сирийской оппозиции (каирской, московской и эр-риядской) в Эр-Рияде прошел в августе и не увенчался успехом. Оппозиция не смогла создать единую делегацию перед новым раундом межсирийских переговоров в Женеве.